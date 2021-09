Michelangelo Mammoliti, lo chef 2 stelle Michelin sarà ospite a Identità Milano 2021

"Gli ultimi due anni sono stati difficili e delicati, la forte passione per il nostro lavoro non ci ha abbandonato", confida lo chef 2 stelle Michelin.

Delicatezza e raffinatezza sono due dei punti forti della sua cucina stellata. Al gusto per i sapori più pregiati e raffinati unisce una sopraffina eleganza per gli occhi. Tripudio di sapori, odori e colori, le ricette dello chef Michelangelo Mammoliti lo hanno reso celebre a livello internazionale: per merito del suo talento e del suo spirito sperimentatore, sarà ospite alla sedicesima edizione di Identità Milano.

Allo chef sono state riconosciute 2 stelle Michelin e la sua tenacia ai fornelli è innegabile. Alla guida della cucina della Madernassa Ristorante & Resort sito in Guarene, in provincia di Cuneo, offre primizie per i palati più pretenziosi e non solo. Per partecipare all’incontro previsto per domenica 26 settembre alle ore 17.20 con lo chef Michelangelo Mammoliti è necessario iscriversi sul sito di “Identità golose”.

Lo chef Michelangelo Mammoliti a Identità Milano 2021

Domenica 26 settembre 2021 presso il MiCo, in occasione di Identità Milano 2021, Michelangelo Mammoliti sarà tra i grandi protagonisti e relatori dell’evento, che è un irrinunciabile lnternational chef congress giunto alla sua sedicesima edizione. Quest’anno il tema centrale sarà l’emergenza lavoro nella ristorazione.

Lo chef Michelangelo Mammoliti, già premio miglior chef 2021 per la guida identità golose, interverrà raccontando la sua esperienza e dando il suo personale punto di vista sul tema portante della manifestazione: “Costruire un nuovo futuro: il lavoro”.

Oltre alla testimonianza su particolari momenti che hanno fatto parte della sua carriera professionale, Michelangelo Mammoliti presenterà il suo lavoro iniziato qualche anno fa con la psicoterapeuta e docente all’Università degli Studi di Torino Francesca Collevasone, sul tema della neurogastronomia, la scienza che studia e spiega perché alcuni piatti, con i loro sapori e i loro profumi sono in grado di rievocare particolari ricordi ed emozioni. Studi e ricerche, prove e riprove lo hanno portato alla creazione di piatti simbolo della sua cucina, piatti legati alla sua memoria e al suo vissuto.

Un esempio è BBQ, spaghetti cotti in estrazione di prosciutto crudo di Cuneo, un piatto nato dal ricordo dei sapori delle grigliate della domenica quando lo chef era ancora un bambino. Il profumo è quello delle costine di maiale abbrustolite, conferito attraverso le diverse tecniche di estrazione e concentrazione del prosciutto crudo di Cuneo, il cui utilizzo è in grado di sostituire e rievocare l’ingrediente originario. In l’essenziale per essere felici, un avant-dessert a base di bisquit al cacao e nocciola, con fava di Tonka e crema di nocciola Tonda Gentile delle Langhe, ha invece ricreato l’odore del fieno falciato e il sapore della merenda che faceva quando da piccolo tornava a casa dai campi: pane burro e cioccolato.

Michelangelo Mammoliti a Identità Milano 2021, le dichiarazioni

Alla Madernassa Ristorante & Resort la tematica del lavoro è un tema molto caro. La proprietà da sempre è attenta alla costruzione di un team giovane, dinamico, competente e trasversale, un’azienda che crede fortemente nella creazione del talento giovanile, come dimostra la sua brigata, una vera e propria scuola di giovani talenti qualificati e promettenti che fanno squadra e sinergia insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi con l’intera equipe.

A proposito della sua partecipazione all’evento, lo chef ha dichiarato: “Sono fiero di poter partecipare a questa nuova edizione di Identità Milano, che quest’anno affronta una tematica molto cara e importante per tutti noi, quella del lavoro, cercando di delineare idee e nuovi scenari per il settore della ristorazione. Gli ultimi due anni, soprattutto a causa della pandemia, sono stati difficili ed estremamente delicati, la forte passione per il nostro lavoro non ci ha mai abbandonato e ci ha permesso di guardare avanti con determinazione. Non ci siamo arresi e abbiamo sfruttato il tempo a nostra disposizione per approfondire conoscenze e stimolare la nostra creatività, tracciando insieme nuove prospettive future per rendere il nostro lavoro vincente domani. Sapevamo che prima o poi saremmo tornati più forti di prima. Guardiamo al futuro con grinta e speranza, accompagnati dalla volontà di mettere sempre anima e cuore nel nostro amatissimo lavoro che è testimone di eccellenza, tradizione, innovazione e territorio”.

Ivan Delpiano, Luciana Adriano e Fabrizio Ventura, proprietari della Madernassa, hanno sottolineato: “Per noi della Madernassa Ristorante & Resort guardare al futuro con innovazione significa prima di tutto guardare ai giovani. Alla Madernassa abbiamo deciso di dare valore e incentivare la crescita e il talento di giovani promettenti guidati dalla passione sfrenata per il settore della ristorazione a tutti i livelli. Il lavoro è per noi un diritto fondamentale nella creazione e formazione dell’individuo nella sua totalità, è un’esperienza autentica di crescita personale e professionale che nobilita e valorizza l’animo umano, un’esperienza unica che abbiamo piacere a condividere con giovani donne e uomini qualificati e appassionati che rappresentano per noi il presente e il futuro”.

Quindi precisano: “Purtroppo le difficoltà non mancano, sia per l’imprenditore sia per il lavoratore. Servono riforme profonde e strutturali, dalla riformulazione dell’eccessiva burocrazia e delle rigide normative al contenimento della tassazione e degli oneri contributivi, che gravano sulle retribuzioni. Molta strada resta ancora da fare anche nella messa in atto di sostegni che possano aiutare a conciliare lavoro e famiglia, soprattutto per le donne, dove tutti dobbiamo impegnarci a creare le condizioni lavorative idonee affinché possano esprimersi al meglio senza la necessità di “fare come un uomo” o di dover dimostrare che sanno lavorare “come un uomo” per occupare posizioni di rilievo”.