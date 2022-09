Michele Bravi a Venezia, look: i gioielli valgono quasi 150mila euro

Michele Bravi debutta a Venezia: il cantante sceglie look sobri, ma i gioielli valgono quasi 150mila euro.

Michele Bravi, in occasione della 79esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha sfoggiato look a dir poco scintillanti, con gioielli il cui valore è di quasi 150mila euro.

Michele Bravi a Venezia: i look

La 79esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha visto la presenza di Michele Bravi, al suo debutto come attore.

Il cantante è protagonista del film Amanda, dove recita accanto a Benedetta Porcaroli. L’ex talento di Amici è arrivato nella città lagunare mostrando look piuttosto sobri, ma arricchiti da gioielli preziosi, alcuni dei quali firmati Cartier.

Michele Bravi punta su Fendi e Cartier

Michele Bravi è arrivato a Venezia con un outfit semplice, firmato interamente da Fendi. Pantaloni color vinaccia, camicia bianca e borsa a tracolla. Per i gioielli ha puntato su Cartier: un orologio Panthère in oro bianco, dal valore pari a 54mila euro, e un anello ‘Juste un clou’, in vendita al prezzo di 4.650 euro.

Per il red carpet, invece, ha scelto un completo elegante nero, sempre di Fendi. Ai piedi, neanche a dirlo, scarpe di Christian Louboutin. A fare la differenza, anche in questo caso, sono i gioielli di Cartier: due anelli in aggiunta a quello dell’outift precedente (7.400 e 22.400 euro), una spilla (6.200 euro) e i classici orecchini con la pantera (43.700 euro).

I gioielli di Michele Bravi valgono una fortuna

Per la sua prima volta da attore a Venezia, Michele è stato decisamente scintillante. Più che gli abiti di Fendi, ad attirare l’attenzione sono stati i gioielli che valgono una fortuna. Facendo un rapido calcolo, infatti, Bravi ha sfilato con 143mila euro addosso.