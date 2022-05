Michele Bravi: bisogna accettare diversità e libertà di tutti

Milano, 25 mag. (askanews) – “Ogni occasione dove si può celebrare l’importanza di riconoscere dei diritti per tutti non solo per una comunità è di estrema importanza, c’è tanto bisogno di dichiarare non tanto una uguaglianza siamo tutti diversi ma la possibilità di accettare la diversità, le libertà, seppure diverse dalla nostra sono sempre libertà”. Così Michele Bravi a margine dei Diversity Media Awards, “gli Oscar dell’inclusione” che si sono svolti a Milano al teatro Franco Parenti, evento durante il quale il cantante si è esibito.