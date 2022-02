Michele Bravi, l’incidente e l’ex fidanzato: “Senza di lui tante cose non le avrei risolte”

Michele Bravi ha confessato a Domenica In alcuni retroscena sull'incidente e sul sostegno ricevuto dal suo ex fidanzato.

Ospite a Domenica In Michele Bravi è tornato a parlare di uno dei periodi più difficili e dolori della sua vita, ossia il tragico incidente di cui fu protagonista e di cui rimase vittima una donna.

Michele Bravi: l’incidente

Michele Bravi ha attraversato un momento particolarmente buio dopo che, nel 2018, ha avuto un incidente in cui perse la vita una donna e fu accusato di omicidio stradale.

Il cantante ha rivelato che sarebbe riuscito a superare la depressione che lo avrebbe afflitto dopo quel difficile periodo grazie al suo ex fidanzato, che gli sarebbe rimasto accanto proprio a seguito della tragica vicenda.

“Era il mio ragazzo, la persona con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita una storia particolare, perché nel momento in cui stava nascendo, non ne ho mai conosciuto l’importanza“, ha dichiarato Michele Bravi, e ancora: “L’ho riconosciuto perché la mia vita a un certo punto ha subito uno strappo eterno.

Lì ho scoperto nella sua presenza un senso di umanità e gentilezza mai visti prima (…) Credo sia la persona più umana che io abbia conosciuto, e ho avuto la fortuna di incontrarla in un momento tanto complesso e senza la sua umanità tante cose non le avrei capite né risolte“.

Il processo



Michele Bravi è stato rinviato a giudizio nel 2019 per omicidio stradale. Nel 2020 il cantante ha fatto richiesta di patteggiamento per 1 anno e sei mesi di reclusione.

“Quando vivi un trauma cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose. Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da un’altra parte, avevo perso aderenza con il reale. Abituarsi all’assenza di suono per me, che ho sempre raccontato quello che vivevo attraverso la musica, è stato molto difficile”, ha dichiarato il cantante in seguito all’incidente e alla terapia a cui si è sottoposto per cercare di superare il dolore da lui provato per quanto commesso.