Michele Bravi si ispira a Oliver Sacks per il suo nuovo album

Per tornare alla musica Michele Bravi ha scritto "tu cosa vedi quando chiudi gli occhi", un concept album liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks, neurologo e autore di fama mondiale.

“Lui indaga su quelli che sono i disturbi della percezione della realtà, che cosa vuol dire percepire il reale in maniera diversa da quella che tradizionalmente conosciamo. E quella cosa lì in realtà mi ha fatto per me è stato disco è partito, cioè che cosa vuol dire, in che modo noi percepiamo il reale, perché è così diverso, perché è così individuale, perché è così esclusivo. E in questo disco ho cercato di raccontare questo, cioè di creare un momento in cui si celebrasse la natura scenica e melodica della vita interiore”.

Nell’album la straordinaria collaborazione con Carla Bruni in “malumore francese”, Michele Bravi ha scritto la melodia pensando al suo timbro e lei si innamora della canzone.

“Carla è stata una delle collaborazioni più generose, più rispettose, più tante cose che io abbia mai avuto nel corso degli anni”.

Recentemente Michele Bravi ha difeso l’uso dell’autotune, molto comune tra i giovani rapper, nonostante lui non lo usi.

“Come ogni strumento racconta una vibrazione. Brad Tiston Ellis dice questa cosa: l’insensibilità è uno dei sentimenti più belli di questo periodo. Ecco, per me l’autotune dà un po’ a voce a questo, spersonalizza la voce, forse, ma è un sentimento da raccontare un sentimento che appartiene a questa generazione quindi per me è assurdo non dar voce anche a quella vibrazione, a quel un sentimento collettivo”

“tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” è un’analisi sognante sul modo in cui rappresentiamo il mondo interiore, una celebrazione della natura melodica e scenica della vita interiore, della memoria e dell’immaginazione, che Bravi porterà anche live.