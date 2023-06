Michele Bravi ha commentato la polemica su Arisa e le parole di apprezzamento rivolte a Giorgia Meloni. Il cantante, come al solito, ha pesato bene le parole da dire.

Si continua a parlare della polemica su Arisa e le parole che ha riservato a Giorgia Meloni nel corso di un’intervista a La Confessione di Peter Gomez. Michele Bravi, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha commentato la faccenda, cercando di rimanere super partes.

Alla domanda del giornalista su Arisa e le parole di apprezzamento rivolte alla Meloni, Michele ha risposto:

“Non ho visto l’intervista completa, forse anche per disinteresse, quello che ho letto è solo il titolo sensazionalistico “.

Anche se Bravi sostiene di non aver visto l’intervista, le parole di Arisa sono state riportate da tutte le testate nazionali, per cui avrebbe potuto sbottonarsi un po’ di più.

Michele Bravi non si intromette nella polemica

Non soddisfatto della risposta di Bravi, il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha insistito un po’. Michele, però, è un osso duro. Il cantante si è limitato ad aggiungere:

“È una persona che ha i mezzi per difendersi e non mi sento di autorizzare o non autorizzare quello che ha detto”.