Michele Cilli scomparso a Barletta dopo una festa: si teme per il 24enne

Michele Cilli è salito a bordo di un auto. Per il fratello del ragazzo scomparso, è coinvolta una terza persona

A Barletta si teme per Michele Cilli, il ragazzo scomparso la notte tra venerdì 14 gennaio 2022 e sabato 15 gennaio 2022. Il giovane era andato ad una festa con un gruppo di amici ma ad un certo punto si sono perse le sue tracce.

La scomparsa di Michele Cilli

Sembra essere sparito nel nulla Michele Cilli, 24 anni, di Barletta. Era ad una festa non troppo distante dal castello di Barletta. Al locale era con un gruppetto di amici. Gli ultimi ad averlo avvistato sono stati proprio loro e, in quella circostanza si era allontanato per bere un drink con un’altra persona che a detta di Cilli e degli amici era un conoscente.

Poche ore fa, il fratello di Michele è stato intervistato dal Corriere del Mezzogiorno ed ha rivelato che la persona identificata come conoscente è già nota sia a loro che alle forze dell’ordine, in quanto un po’ di tempo fa aveva minacciato di morte Michele Cilli. Il fratello ha confermato che Michele si trovava a bordo della macchina di questo conoscente: una golf nera con targa tedesca.

Michele Cilli è salito volontariamente a bordo di quell’auto o è stato costretto?

Questo è accaduto dopo l’1:00 di notte, da quel momento nessuno ha più avuto notizie di Michele Cilli. La sua macchina si trovava nei pressi del locale, al suo interno le chiavi e la sua giacca. Michele si era allontanato dal locale con la macchina della persona indicata dal fratello, non si sa se volontariamente o in maniera forzata. Strano ma vero, Michele Cilli non aveva un telefono cellulare.

Domenica 16 gennaio 2022 sarebbe dovuto andare a pranzo a casa della madre.

L’identikit di Michele Cilli

Sulla scomparsa di Michele Cilli stanno già indagando le forze dell’ordine. I familiari e gli amici hanno riempito i Social Network di sue foto con la speranza che qualcuno possa avvistarlo. Del caso Cilli se ne sta occupando anche il programma televisivo “Chi l’ha visto?“. Il suo identikit è stato fornito da numerosi post su Facebook. Michele Cilli è alto 170 cm, ha 24 anni, occhi castani e capelli castani.