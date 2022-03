Michele Cilli scomparso a Barletta: due persone arrestate per omicidio

Due persone sono arrestate nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Michele Cilli: l'accusa è di omicidio e occultamento di cadavere.

Svolta sul caso di Michele Cilli, il ragazzo di 24 anni scomparso a Barletta lo scorso gennaio: due persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile della Bat con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Michele Cilli: due persone arrestate

A renderlo noto è stata la Questura di Andria, che in una nota ha fatto sapere che il Tribunale di Trani ha emesso, su richiesta della Procura, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due persone. Per il momento non sono noti dettagli sulla loro identità, ma ulteriori elementi potrebbero essere resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma per le 10:30 di martedì 22 marzo nella sala conferenze della questura di Barletta.

Oltre al questore saranno presenti il procuratore di Trani e il dirigente della squadra mobile.

Michele Cilli scomparso

Di Michele si sono perse le tracce dalla sera del 15 gennaio, che il giovane aveva trascorso in compagnia di alcuni amici per poi allontanarsi con un conoscente a bordo dell’auto di quest’ultimo. Da quel momento nessuno lo ha più visto né è stato possibile rintracciarlo.

Questo il disperato appello che aveva diffuso la madre dopo la sua scomparsa: “Non dormo la notte, se qualcuno sa qualcosa ce lo faccia sapere.

Se non direttamente a me, alle autorità, ma portatemi mio figlio“. Si era poi rivolta direttamente a lui: “Ti prego, se mi stai sentendo, guardando, ascoltando ti prego fatti sentire“.