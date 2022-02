Michele Cilli scomparso a Barletta, la lettera alla famiglia: “Tutti sanno chi è stato”

Un autore non identificato ha scritto una lettera alla famiglia di Michele Cilli, scomparso da due settimane, indicando in lui un criminale.

La famiglia di Michele Cilli, il ragazzo scomparso a Barletta il 15 gennaio 2022, ha ricevuto una lettera anonima in cui l’autore si è scagliato contro il diretto interessato: “Tutti sanno che è lui il criminale. Fate giustizia: fatelo morire dentro, datelo in pasto ai maiali“.

Michele Cilli, la lettera alla famiglia

La missiva, di cui si sta occupando il criminologo Gianni Spoletti, è stata repertata secondo protocollo per evitare la contaminazione con eventuali tracce biologiche e consegnata in Procura e in Commissariato. Il suo contenuto resta un mistero così come il suo autore, che secondo gli inquirenti potrebbe essere il proprietario della Golf nera sulla quale Cilli sarebbe salito la sera della sua scomparsa che secondo il fratello del giovane lo aveva già minacciato di morte.

Michele Cilli, la lettera alla famiglia: “Il criminale è lui”

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato anche ascoltato ma non risulta indagato. “E’ lui il criminale anche questa volta, la tuta e le scarpe sono sue”, c’è scritto nella lettera in ci si sostiene anche che “il giro della droga è grosso e loro stanno facendo piangere tante famiglie, lui è il tipico che fa perdere le sue tracce ma tutti sanno che è lui il criminale anche questa volta“.

Di Cilli non si sa nulla dal 15 gennaio e finora le ricerche e le indagini sul suo caso non hanno fornito particolari risultati. I ritrovamenti rilevanti per ora sono stati quello della tuta e delle scarpe da ginnastica in località Fiumara e quello di tre taniche di acido muriatico poco lontano.