Addio a Michele De Vecchi, morto a 25 anni durante una corsa con un amico: il ragazzo si è improvvisamente accasciato al suolo e non si è più ripreso.

Tragedia nel trevigiano, dove il giovane Michele De Vecchi è morto a causa di un malore improvviso accusato mentre stava correndo con un amico. Durante una corsa lungo i pendii del castello di Collalto a Susegana, ha rallentato per poi fermarsi e accasciarsi al suolo.

Inutili i tentativi dell’amico e dei sanitari del 118 di soccorrerlo: ogni manovra di rianimazione si è rivelata vana.

Michele De Vecchi morto

I fatti hanno avuto luogo nella serata di mercoledì 17 novembre 2021. Amante della montagna e dello sport e originario di Falzè, come spesso faceva il giovane era uscito di casa per allenarsi con un amico. I due stavano correndo in collina quando Michele ha iniziato a non sentirsi bene e si è fermato.

Nel giro di pochi secondi è caduto a terra privo di sensi e l’amico ha immediatamente lanciato l’allarme al 118, non senza provare a rianimarlo nell’attesa dei soccorsi.

Quando i sanitari hanno raggiunto, non senza fatica, la stradina non asfaltata tra il borgo di Collalto e Colle della Tombola, hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita ma il ragazzo non ha più aperto gli occhi.

Sul posto si sono recati anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

Michele De Vecchi morto: il cordoglio dell’Università di Padova

Tanti i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia dopo la triste notizia, a partire da quello dell’Università di Padova dove a breve avrebbe dovuto discutere la tesi del corso magistrale in Scienze Forestali e Ambientali. Così lo hanno definito i vertici dell’ateneo: “Un ragazzo entusiasta, con grande impegno e senso civico“.