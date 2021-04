Michele Dentice debutta come attore: da Uomini e Donne a una famosa serie tv

Michele Dentice, ex apprezzato cavaliere di Uomini e Donne, diventa attore in una nota quanto fortunata serie tv

Michele Dentice è stato uno dei cavalieri più ambiti del Trono Over di Uomini e Donne. Il personal trainer aveva stupito tutti dopo aver raccontato della sua incredibile trasformazione fisica post lockdown. Il procace napoletano aveva poi deciso di abbandonare il noto dating show mariano lasciando perdere anche Roberta Di Padua, che oggi è peraltro felicemente fidanzata con Riccardo Guarnieri.

Anche il fisicato ex cavaliere, ad ogni modo, ha trovato nel mentre ottimi riscontri professionali annunciando che farà parte del cast di una famosa serie tv. Sul profilo Instagram di Michele Dentice è difatti apparsa una foto dove compare sul set di Gomorra:

In merito alla dama Roberta, Michele aveva peraltro precisato di aver provato ad avere un rapporto con lei portandolo avanti a piccoli passi. Ma la donna, pur parlando di sentimenti, secondo lui non provava davvero qualcosa di serio nei suoi confronti. La conferma l’ha del resto avuta il giorno in cui ha lasciato il programma di Canale 5. Oggi, in ogni caso, Dentice si dichiara totalmente single.