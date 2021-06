Michele Dentice innamorato? Le novità sull’ex cavaliere di Uomini e Donne

Michele Dentice ha davvero trovato la sua dolce metà? Un recente post insinua il dubbio nei fan dell'ex cavaliere di Uomini e Donne

Michele Dentice, assai apprezzato ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, pare aver trovato un nuovo amore. Nelle scorse ore ha difatti pubblicato un post e alcune IG Storie in compagnia di una bella ragazza, ritratta in costume a bordo piscina.

Capelli biondi lisci e carnagione chiara, la giovane dimostra tuttavia un piccolo dettaglio, ossia delle macchie su ginocchia, piedi e mani determinate dalla vitiligine.

Michele Dentice davvero innamorato?

Michele Dentice ha sottolineato il proprio apprezzamento per la giovane donna, reputandone la bellezza che “non si trova nell’opinione degli altri”.

Molti fan sono peraltro intervenuti a complimentarsi con lui, supponendo che si possa effettivamente essere fidanzato con una ragazza così bella e particolare.

Dopo i tanti commenti ricevuti, l’ex protagonista del dating show mariano ha però voluto fare un’importante precisazione.

La dama della foto, infatti, non è la sua fidanzata ma sua sorella. Ciò allontana dunque l’ipotesi di una nuova fiamma per il bel Michele, almeno per il momento. Ad ogni modo, tra le sue Stories molti hanno notato la dedica “Voglio solo te”: a chi sarà stata riferita? Al momento l’interessato non intende scucirsi sull’argomento, pertanto non resta che attendere ulteriori novità per scoprire se il fisicato napoletano abbia finalmente incontrato la donna giusta per lui.