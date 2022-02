Michele Merlo “dimenticato” a Sanremo: la reazione del padre

Il padre di Michele Merlo si è espresso sul mancato omaggio al figlio scomparso durante Sanremo 2022.

Il padre di Michele Merlo, Domenico, si è confessato in merito al mancato omaggio a suo figlio durante il Festival di Sanremo 2022.

Michele Merlo: il mancato omaggio al figlio

Domenico Merlo ha espresso la sua amarezza verso il mancato omaggio a suo figlio, Michele Merlo, durante le 5 serate del Festival di Sanremo.

In tanti – anche tra i fan del cantante tragicamente scomparso per una leucemia fulminante – avrebbero sperato che, durante la kermesse, si svolgesse almeno un piccolo omaggio o un applauso in ricordo del cantante, che è scomparso a giugno 2021. Domenico Merlo ha commentato l’accaduto affermando:

“C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola. Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo.

Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero. E poi Michele non lo avrebbe voluto. Costava poco farlo. Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato. Non si è voluto; del resto mio figlio è morto a causa della malasanità, vittima di una tragica ingiustizia.”

Michele Merlo: la scomparsa

Da mesi i genitori del cantante sono alla ricerca della verità sulle cause della morte del figlio.

Alcuni medici sono indagati per la scomparsa del cantante che, dopo un improvviso malore, è scomparso a 28 anni d’età senza che per lui si potesse fare qualcosa.

Michele Merlo: la canzone

Prossimamente uscirà l’ultimo brano di Merlo il cui titolo è lo stesso della canzone presentata da Sangiovanni a Sanremo 2022, Farfalle. Il padre di Michele Merlo ha commentato l’episodio affermando:

“Credo poco alla coincidenza del titolo con tutto il clamore che ha avuto “Farfalle” di Michele negli ultimi mesi.

Era il brano che mio figlio aveva registrato a Modena nei suoi ultimi giorni di vita, che uscirà presto, con la sua voce appunto”.