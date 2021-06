Michele Merlo, i famigliari precisano: “Non abbiamo promosso raccolta fondi”

I genitori di Michele Merlo hanno tenuto a precisare di non aver promosso alcuna raccolta fondi in memoria del figlio, deceduto per una leucemia fulminante

La famiglia di Michele Merlo, così come l’Italia intera, non si capacita della scomparsa del cantante 28enne a causa di una leucemia fulminante. In attesa degli esiti dell’inchiesta aperta contro ignoti per omicidio colposo, i suoi genitori hanno tenuto a chiarisce di non aver promosso nessuna richiesta di donazioni in memoria del proprio figlio.

La signora Katia e il signor Domenico desiderano in ogni caso ringraziare tutti quelli che in questi giorni hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro affetto. Inoltre sono pieni di gratitudine verso chi ha spontaneamente dato vita a raccolte fondi per ricordarlo.

Michele Merlo: la precisazione dei genitori

Si attende intanto lo svolgimento dell’autopsia sul corpo dell’ex allievo di Amici, per poi avere il nullaosta per celebrarne il funerale.

Di eventuali iniziative ne darà ufficialmente comunicazione la famiglia dell’artista. La denuncia presentata ha intanto chiesto “l’avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Ovviamente i messaggi di cordoglio nei confronti del cantante vicentino continuano a susseguirsi online.

Tra i tanti colleghi e amici di Mike Bird sono comparsi i post pieni di commozione di Emma Marrone, Aka7even, Andreas Muller e di molti altri personaggi dello spettacolo. Anche la redazione di Amici, insieme a Maria De Filippi, hanno voluto ricordare l’ex alunno con un toccante annuncio sulle proprie pagine social.