Michele Merlo, i genitori rispondono ai complottisti: “Nessun vaccino”

La famiglia di Michele Merlo ha replicato contro i complottisti che hanno sparso voci infondate sul malore del giovane cantante.

L’ex concorrente di Amici Michele Merlo è ricoverato in ospedale a causa di una leucemia fulminante che ha fortemente compromesso il suo stato di salute. La famiglia dell’artista ha replicato contro i complittisti che, in queste ore, hanno messo in giro la voce che Merlo fosse stato vaccinato contro il Covid.

Michele Merlo: i complottisti

Insieme alla notizia del peggioramento delle condizioni di Michele Merlo (giovane ex concorrente di Amici) si sono avvicendati numerose ipotesi riguardanti il suo malore che, stando a quanto rivelato dai suoi stessi familiari, sarebbe stato causato da una leucemia fulminante. Secondo alcuni complottisti in rete, il malore avrebbe potuto essere causato dal vaccino anti-Covid. I familiari di Merlo hanno categoricamente smentito la notizia con una nota ufficiale:

“Non riusciamo davvero a spiegarci come sia potuto succedere.

Da qualche giorno aveva mal di gola con placche e un po’ di mal di testa. Abbiamo pensato a un banale colpo di freddo. Si sa come fanno spesso i giovani, che escono spesso con la maglietta anche se fuori ci sono 15 gradi. – riporta Biccy.it – Qualche mese fa aveva avuto il Covid, ma era guarito senza alcuno strascico. Ora non riusciamo a pensare a nulla, tantomeno al peggio.

Niente ha senso. Com’è possibile che un ragazzo in salute che ha sempre fatto una vita perfetta lontana da ogni forma di eccesso, all’improvviso cada a terra in preda alle convulsioni”, hanno fatto sapere.

Michele Merlo: le condizioni

Da giorni Michele Merlo è ricoverato in ospedale dove a quanto pare le sue condizioni sarebbero peggiorate. Il cantante è in coma farmacologico a seguito di un intervento subito per emorragia cerebrale dovuta alla leucemia fulminante. Nei giorni scorsi, accusando alcuni sintomi, lo stesso Merlo si era presentato in ospedale dove i suoi sintomi sarebbero stati scambiati per una banale influenza. Il bollettino medico è fortemente negativo e, stando alle prime indiscrezioni, le sue condizioni starebbero peggiorando di ora in ora. I familiari del giovane cantante sono disperati.

Michele Merlo: i genitori

Il papà di Michele Merlo ha fatto sapere che le speranze di una ripresa del cantante sarebbero ridotte a un lumicino. In queste ore in tanti, sui social, si sono riversate sulle pagine social di Michele Merlo inviandogli tutto il loro sostegno e il loro calore.