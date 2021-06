Michele Merlo: il drammatico messaggio di addio di Andreas Muller

Tra i tanti toccanti messaggi di cordoglio per Michele Merlo, anche Andreas Muller ha voluto esprimere il proprio dolore sui social

La notizia della prematura scomparsa di Michele Merlo ha sconvolto tutta Italia. L’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi è morto a soli 28 anni dopo un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Intorno a lui si sono subito manifestati moltissimi messaggi di cordoglio da parte di fan e colleghi, tra i quali Ermal Meta, Francesco Facchinetti, Aka7even ed Emma Marrone, solo per citarne alcuni.

Un lungo e toccante messaggio ha anche accompagnato alcuni scatti di Mike Bird insieme ad Andreas Muller, ex vincitore di Amici nella 16a edizione a cui prese parte lo stesso cantante veneto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas (@muller_andreas)

Andreas Muller: il duro sfogo dopo la morte di Michele Merlo

“In questi giorni cercavo in tutti i modi di ignorare la notizia. Non perché me ne fregassi, anzi, ma perché non volevo crederci […]. Aprivo il telefono e rimanevo a pensare per periodi lunghi a quei momenti del nostro percorso ad Amici, ragazzi forti, ambiziosi e pieni di sogni. Poi la giornata riprendeva e allora andavo avanti come se nulla fosse con gli impegni giornalieri e lo svago.

Poi riprendevo ancora il telefono in mano e mi rifermavo di nuovo a pensare a quante volte ci siamo scontrati ma anche divertiti”.

Così ha dunque esordito Andreas Muller su Instagram, per poi continuare: “Vedere le tue foto ovunque in questi giorni ha riportato in me tanti ricordi, mi sembra ieri che passavamo le notti in hotel… a litigare per cazzate. Per fortuna costudisco ricordi anche molto belli. Eravamo rimasti con “ci vediamo presto a Roma o a Milano”. Io credo che di fronte a tutto questo la vita sia un merda. Oggi non riesco a trovare un lieto fine, un messaggio positivo o ad augurarti buon viaggio. Non volevo proprio scrivere nulla perché non è facile… Tanta forza per la famiglia. Ti abbraccio Mike ovunque tu sia”.