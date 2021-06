Michele Merlo: il ritornello del suo pezzo diventato virale su TikTok

Il grande amore dei fan di Michele Merlo ha fatto diventare virale il ritornello di una sua canzone su TikTok

La scomparsa improvvisa e prematura di Michele Merlo ha lasciato letteralmente attoniti fan e amici del cantante 28enne, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. In queste ore il ritornello di una sua canzone è pressoché diventato virale su TikTok.

Questo non è tuttavia l’unico modo per ricordare il cantante, che anche su Spotify è salito nella classifica top viral 50 con i suoi pezzi.

Il ritornello divenuto virale su TikTok è presente nel brano Tutto per me, scritto dallo stesso Michele, in arte Mike Bird, insieme a Federico Nardelli e Jacopo Ettorre. La canzone, uscita tre anni fa, venne poi inserita nell’album Cuori stupidi del 2020, per i tipi della Universal. Il ritornello recita dunque così:

E scusa se rispondo male

Di stare calmo proprio non mi va

Ora che te ne devi andare fa male ma

Vederti ridere quanto fa bene ad uno come me

Vederti ridere fa stare meglio anche uno come me

Vedere ridere è come un cinema tutto per me.

Luna racconta come conobbe Michele

Nel mentre la fidanzata di Michele Merlo, Luna Shirin Rasia, ha raccontato come si sono conosciuti alcuni mesi fa: “Gli ho scritto su Instagram. Il mio messaggio era uno tra centinaia di fan, eppure lui mi ha risposto subito. Quella sera ci siamo scambiati i numeri e siamo stati al telefono ore. Due settimane dopo ero a casa sua a Bassano. Da allora non ci siamo più lasciati.

Mi ha detto che mi amava […]. Io provo esattamente le stesse cose”.