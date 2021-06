La clip dell'incontro di Michele Merlo con le sue fan napoletane sta spopolando sui social: il messaggio del cantante che oggi lascia senza parole

La tragica scomparsa di Michele Merlo ha sconvolto l’intero paese. Venuta a mancare a soli 28 anni a seguito di una leucemia fulminante, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi sta ricevendo una miriade di messaggi di cordoglio sui social, dove tra incredulità e dolore moltissimi fan e colleghi lo ricordano con immenso affetto e stima.

Lo stesso Mike Bird aveva del resto un forte legame con le sue ammiratrici, come dimostra un video su Instagram dello scorso inverno dove lo si vede cantare felice con la chitarra in mano.

Michele Merlo: il cordoglio dei colleghi

Inutile rimarcare come tale video desti oggi moltissima tristezza alla luce di quel che è purtroppo successo. Online sono intanto apparse le dediche di tantissimi artisti italiani il cui esordio musicale è avvenuto proprio ad Amici, tra cui Emma Marrone, Aka7even e Andreas Muller, solo per citarne alcuni. Tutti sono apparsi chiaramente costernati e attoniti dalla notizia sconvolgente che ha visto volare in cielo un amico e un collega con ancora tanto da raccontare.