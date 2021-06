Michele Merlo, l’addio di Emma Marrone: “Questa è per te”

Emma Marrone ha dedicato una sua celebre canzone a Michele Merlo, stroncato da una leucemia fulminante a 28 anni.

Dopo aver dedicato la serata di debutto del suo Fortuna Tour a Michele Merlo, Emma Marrone ha dedicato il suo brano ‘Trattengo il fiato’ al giovane cantante, scomparso nella notte tra il 6 e il 7 giugno a causa di una leucemia fulminante.

Michele Merlo: l’addio di Emma Marrone

Emma Marrone ha voluto dedicare un messaggio d’addio a Michele Merlo, il giovane cantante ed ex volto di Amici scomparso a 28 anni a causa di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. La cantante, sul palco del suo Fortuna tour, ha dedicato a Michele la sua “Trattengo il fiato” e ha detto: “Michele questa è per te”. I due avevano cantato lo stesso brano insieme proprio durante la partecipazione di Michele Merlo ad Amici.

Emma Marrone – così come molto altri artisti che hanno avuto modo di conoscere e collaborare con Michele Merlo – ha espresso sui social tutto il suo dolore per la sua scomparsa: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”, ha scritto la cantante in un tweet.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Michele Merlo: la morte

Per giorni Michele Merlo ha lottato tra la vita e la morte, ma già nella notte tra il 6 e il 7 giugno i suoi familiari erano stati avvisati dal personale medico che sarebbe stata solo “questione di ore” prima che il cantante morisse. In tanti hanno appreso la notizia con sgomento e hanno manifestato il proprio dolore per la morte di Michele Merlo, che aveva solamente 28 anni. Il ragazzo si era recato in ospedale pochi giorni prima di essere colpito dall’emorragia cerebrale lamentando sintomi come emicrania, stanchezza, sanguimaneto dal naso. Stando a quanto rivelato dai familiari del ragazzo i medici non avrebbero ritenuto idoneo trattenerlo e per questo lo avrebbero invitato a tornare a casa.

Michele Merlo: i messaggi

In tanti in queste ore hanno affidato ai social i loro messaggi di dolore e di cordoglio per la scomparsa del ragazzo. Tra questi – oltre ad Emma Marrone – anche i colleghi Ermal Meta, Riki, Aka7even e Morgan. Anche i genitori del ragazzo hanno espresso il proprio dolore via social.