Michele Merlo, l’inedito a un anno della morte: “Contro chi lo aveva dimenticato”

Michele Merlo: l’inedito

Il 27 maggio uscirà l’atteso inedito di Michele Merlo intitolato Farfalle che, secondo indiscrezioni, sarebbe stato da lui scritto poco tempo prima di scomparire prematuramente a causa di una leucemia fulminante.

Il brano è stato annunciato da una nota stampa condivisa dalle principali pagine social dedicate al cantautore scomparso, dove si legge:

“Stando alla nota stampa che descrive come sarà la canzone, Farfalle è “una canzone che colpisce e convince tutti per la grande forza espressiva e per il profondo significato del testo che racconta le mille sfaccettature dell’anima di Michele, un sognatore arrabbiato, insomma, un Romantico Ribelle” in cui sono “racchiuse sia la consapevolezza di essere un’anima ‘fragile’, sia la voglia di rivalsa nei confronti di quel ‘sistema’ che, con l’aggravante della pandemia, lo aveva giorno dopo giorno un po’ ‘dimenticato’ e lo aveva fatto atterrare troppo bruscamente”.

La morte del cantante

Il cantante è scomparso il 6 giguno 2021 a causa di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. I suoi genitori da allora si battono per scoprire la verità sull’accaduto e il padre di Michele, Domenico Merlo, ha affermato di essere convinto che suo figlio sia stato vittima di un caso di malasanità. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi di Michele Merlo, non hanno mai smesso di ricordare il giovane cantante e di dedicargli i loro messaggi d’affetto.