L'ex concorrente di Amici Michele Merlo è scomparso per un'emorragia cerebrale. Maria De Filippi ha scritto un messaggio in suo onore.

La redazione di Amici di Maria De Filippi e la stessa conduttrice hanno dato l’ultimo commovente addio a Michele Merlo, il giovane ex concorrente dello show stroncato da un’emoraggia cerebrale.

Michele Merlo: l’addio di Maria De Filippi

Dopo aver lottato per alcuni giorni contro un’emoraggia cerebrale causata da una leucemia fulminante, Michele Merlo è morto a 28 anni nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2021. In tanti sui social hanno omaggiato il giovane cantante che aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi come Mike Bird. Sui canali social della scuola di Amici è apparsa una lettera in cui la conduttrice e la redazione dello show hanno voluto omaggiare Michele Merlo.

“Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta. (…) Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni. Baudelaire diceva che “la sensibilità di ognuno è il suo genio”, la tua era tanta, Mike.

Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Fa’ buon viaggio. Maria e la redazione di Amici”, si legge nel commovente messaggio.

Michele Merlo: la morte

Michele Merlo è stato colpito da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. In seguito alla sua prematura scomparsa i genitori del ragazzo hanno fatto sapere che alcuni giorni prima di morire Merlo si era recato in ospedale, dove i suoi sintomi non sarebbero stati presi in particolare considerazione da alcuni dottori, che lo avevano rimandato a casa.

Michele Merlo: gli omaggi sui social

In tanti in queste ore stanno dedicando messaggi d’affetto e di cordoglio al giovane talento che si era fatto conoscere ad Amici di Maria De Filippi. Tra questi – oltre a Maria De Filippi – anche Camihawke, Emma Marrone, Ermal Meta, Riki, Aka7even e tanti altri. Il papà di Michele Merlo ha scritto in un post sui social:

“Questa sera guardate tutti il cielo, troverete una STELLA, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso. GRAZIE”.