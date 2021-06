Michele Merlo: la commovente dedica di Emma dopo il concerto all’Arena di Verona

Dopo il tutto esaurito all'Arena di Verona, Emma ha ricordato sui social l'amico e collega Michele Merlo, scomparso poche ore fa

La grande attesa per il Fortuna Live 2021 di Emma Marrone all’Arena di Verona è stata ricompensata dall’enorme riscontro di pubblico. La prima delle due tappe veronesi ha così ridato finalmente il via alla stagione dei concerti dal vivo dopo l’emergenza Covid.

Con seimila persone presenti, la cantante salentina ha subito dichiarato di essere contenta dell’evento, seppur a numero ridotto. Dopodiché ha voluto dedicare il concerto proprio a Michele Merlo, in quel momento ancora in gravi condizioni presso l’ospedale di Bologna.

La dedica di Emma a Michele dopo Verona

Come sappiamo, in questi ultimi minuti la notizia della scomparsa del giovane artista ha gettato nel pieno sconforto amici e colleghi. Nel 2017 Emma era stata la caposquadra di Michele Merlo ad Amici, dove il cantante era stato fortunato protagonista. Ricoverato nelle scorse ore in terapia intensiva a seguito di un’emorragia celebrale, si è poi scoperto esser stato colpito da una leucemia fulminante.

Sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, purtroppo Michele non ce l’ha fatta. Così anche Emma non ha potuto fare altro che ricordarlo con una commossa dedica su Instagram.

“Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te… Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”; queste dunque le parole dell’artista pugliese per salutare l’amico e collega volato in cielo troppo presto.