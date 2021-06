Michele Merlo: la scioccante dichiarazione del padre Domenico

La sconvolgente scomparsa di Michele Merlo non dà pace al padre Domenico e alla madre Katia: le ultime sofferte dichiarazioni

La prematura scomparsa di Michele Merlo, ex cantante di Amici di Maria De Filippi, è stata una vera e propria secchiata gelata per tutti. Portato via dopo un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante, il giovane artista ha lasciato completamente svuotati soprattutto i suoi genitori.

Di recente proprio il padre del cantante ha rilasciato delle sconvolgenti dichiarazioni che non hanno mancato di preoccupare, sottolineando nel dettaglio come il dolore non si affievolisca affatto con il passare dei giorni.

Michele Merlo: la sofferenza dei genitori

Domenico Merlo, insieme alla moglie Katia, continua infatti a soffrire fortemente la mancanza del loro amato figlio unico. Al settimanale “Di Più” l’uomo ha peraltro dimostrato tutta la sua immane sofferenza dichiarando: “Per me e mia moglie non c’è più un motivo per vivere”.

Raccontando poi alcuni retroscena della carriera di Michele, il genitore non ha mancato di sottolineare la sua gratitudine per Maria De Filippi nonché l’attaccamento del figlio a Emma Marrone, che ad Amici era stata la sua coach.

Nonostante l’eliminazione, l’esperienza nel talent show di Canale 5 era infatti stata molto positiva per Michele Merlo, che aveva già sofferto per i rifiuti a X-Factor e alle selezioni del Festival di Sanremo.

“Questi no gli avevano portato delle crisi d’ansia e attacchi di panico, ma non ha mai mollato. Andava avanti per la sua strada con i suoi sogni”. Così ha precisato ancora il padre del cantante, che oggi non si riesce a darsi pace per il tremendo epilogo che tutti noi non vorremmo mai fosse accaduto.