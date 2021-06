Giorgia Meloni ha espresso via social le sue condoglianze ai familiari di Michele Merlo, il giovane cantante scomparso per emorragia cerebrale.

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha espresso via socail il suo cordoglio per la scomparsa del cantante 28 Michele Merlo, ex concorrente di Amici.

Giorgia Meloni: le condoglianze ai familiari di Michele Merlo

La morte del giovane cantante Mike Bird (al secolo Michele Merlo) ha lasciato sotto shock l’intera Italia.

Il ragazzo è deceduto improvvisamente a causa di una emorragia cerebrale dovuta ad una leucemia fulminante.La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha espresso le sue condoglianze (e quelle di tutto il partito) per la scomparsa del giovane cantante, ex volto di Amici di Maria De Filippi.

“La notizia della morte di Michele Merlo ci sconvolge e lascia senza parole. Tutta Fratelli d’Italia esprime il suo cordoglio e si stringe al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

L’abbraccio mio e di tutta la comunità di Fratelli d’Italia a papà Domenico e alla mamma Katia in questo momento difficile”, ha scritto in un post pubblico via social la leader di Fratelli d’Italia.

Michele Merlo: il dolore dei genitori

I genitori di Michele Merlo erano stati messi al corrente delle condizioni disperate del cantante e pubblicamente avevano annunciato che le condizioni del figlio fossero “ridotte ad un lumicino”.

Michele Merlo si era recato al pronto soccorso pochi giorni prima di morire proprio accusando alcuni gravi sintomi. Alcuni medici, forse superficialmente, lo avevano rimandato a casa non ritenendo che i suoi fossero sintomi gravi. “I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora”, aveva fatto sapere il padre del cantante, e ancora: “Si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

Michele Merlo: il lutto

In tanti sui social hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa prematura e tragica dell’ex volto di Amici. Suo padre Domenico sui social ha scritto: “Questa sera guardate tutti il cielo, troverete una STELLA, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso. GRAZIE”.