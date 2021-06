Michele Merlo: l’ultima canzone non ancora ascoltata dalla fidanzata Luna

Luna ha raccontato l'ultima serata passata insieme al fidanzato Michele Merlo, che le avrebbe scritto una canzone e fatto una rivelazione da brividi

Luna Shirin Rasia, fidanzata di Michele Merlo, ha pubblicato poche ore fa un post su Instagram con l’ultimo saluto al cantante vicentino. Intervistata poi da “Il Giornale di Vicenza”, la giovane ha raccontato gli ultimi momenti passati con lui, parlando anche di un’ultima canzone che non ha ancora sentito.

Luna ha anche svelato le ultime parole pronunciate del giovane artista, come una battuta detta in un momento di relax. Tutto sembra di fatto ancora più assurdo, immaginando come un 28enne sano possa aver perso la vita in un attimo.

Oggi i miei pensieri sono tutti rivolti a te (come da 3 giorni a questa parte) ma soprattutto alla tua famiglia, alla tua fidanzata, al tuo cagnolino e a tutti i tuoi cari. Il destino è stato crudele con te.. Ora vola tra le stelle come hai sempre desiderato fare❤️#michelemerlo pic.twitter.com/fSFknqvFV2 — Claudia Guastamacchia (@ClaudiaGuasta) June 7, 2021

Michele Merlo: le ultime parole da brivido

“C’è un’ultima canzone che non ho sentito. L’avevo pregato di cantarmela, ma non stava bene. Allora mi aveva detto: ‘Amore, te la canterò presto, davanti a un tramonto.

Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più. Forse il testo è nel telefono. Lo leggerò con calma, quando sarò pronta”. Questa dunque la rivelazione di Mike Bird alla sua fidanzata, che ha anche precisato: “La sera prima del ricovero stavamo guardando un film e lui scherzando mi ha detto: ‘Amore, sento che il paradiso mi sta chiamando’. […] Poco dopo ho chiamato l’ambulanza. Non l’ho più visto cosciente”.