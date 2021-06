Michele Merlo, parla la fidanzata Luna Shirin Rasia: “Vivrò a pieno per me e per te”

La fidanzata di Michele Merlo ha deciso di pubblicare un messaggio pieno d’amore in ricordo del giovane cantante morto a soli 28 anni

La loro storia è sempre stata parecchio lontana dal gossip, con solo qualche fotografia pubblicata sui rispettivi profili social. Ma oggi, alla luce della tremenda disgrazia, la fidanzata di Michele Merlo ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando un post pieno di amore ma anche di tanto dolore.

Dopo la scomparsa del cantante 28enne a seguito di una leucemia fulminante, Luna Shirin Rasia ha dunque voluto ricordare il compagno con un dolcissimo messaggio e alcune immagini del loro idillio durato troppo poco.

Michele Merlo: il messaggio di Luna

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela.

Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare”. Queste dunque le parole di Luna, che si è firmata “Lulu” seguita da un cuore e da una farfalla.

Della giovane si hanno poche informazioni, ossia che è di origine venezuelana ma che oggi vive a Bologna, dove studia culture e pratiche della moda. Nel medesimo capoluogo emiliano l’ex allievo della scuola di Amici è deceduto a seguito dell’emorragia cerebrale che lo ha portato al ricovero d’urgenza e a un’operazione che non è purtroppo bastata a salvargli la vita.