Michele Merlo, ricavato evento in sua memoria devoluto alla “Fondazione Città della Speranza”

Il ricavato dell'evento in onore di Michele Merlo andrà a finanziare un progetto speciale. La destinataria è la "Fondazione Città della Speranza".

Lo scorso 6 giugno si era tenuto l’evento “Michele tra le righe”, una serata organizzata in onore del cantautore ed ex allievo di Amici, Michele Merlo. A circa due mesi di distanza, i genitori del giovane, hanno consegnato alla Fondazione “Città della Speranza” di Padova, due assegni dell’importo di 13mila euro.

La fondazione è il primo centro in Europa per la ricerca sulle patologie pediatriche: “Lavoriamo su più fronti per prevenire e sconfiggere le patologie pediatriche e garantire al tempo stesso le migliori diagnosi, cure ed assistenza ai piccoli pazienti”, è quanto si può leggere sul sito.

Michele Merlo, devoluto il ricavato dell’evento in sua memoria

Nello specifico i due assegni che sono stati consegnati alla presenza della dottoressa Fochesato, hanno un valore di 6500 euro ciascuno, ma sono stati devoluti da due associazioni diverse, rispettivamente Play2give che ha destinato il ricavato dell’incasso di “Michele tra le Righe” e Associazione Romantico Ribelle che ha invece devoluto il contributo degli sponsor che hanno collaborato nella realizzazione della serata.

I genitori: “Un modo per sentirlo vicino”

Nel frattempo i genitori di Michele Merlo, a margine dell’incontro, hanno spiegato l’importanza dell’iniziativa: “Lo scorso 6 giugno, allo stadio comunale di Rosà, tanti amici ci hanno raggiunto per ricordare Michele tra sport e musica, le sue due grandi passioni in quell’occasione grazie ai biglietti venduti e alle donazioni degli sponsor sono stati raccolti i fondi che sono stati devoluti oggi alla Fondazione Città della Speranza di Padova”.

Infine ha aggiunto: “Ci abbiamo tenuto molto a mantenere vivo questo legame con la struttura patavina che Michele aveva già sostenuto altre volte nel corso degli anni anche grazie alle iniziative dei suoi fan.

Anche questo per noi, è un modo per continuare a percorrere la sua strada e per sentirlo vicino”.