Michele Morrone ed Elena D'Amario, è ritorno di fiamma: gli avvistamenti a Pescara non lasciano spazio a dubbi.

Ritorno di fiamma in corso tra Michele Morrone ed Elena D’Amario? I due sono stati avvistati a Pescara, mano nella mano, e gli scatti che li ritraggono insieme hanno fatto il giro del web. Semplice amicizia o ritrovata passione?

Michele Morrone ed Elena D’Amario: la love story

Michele Morrone ed Elena D’Amario, rispettivamente attore e ballerina professionista di Amici, sono stati insieme qualche anno e si sono lasciati nel 2019. La loro relazione, ai tempi, non destò grande scalpore, soprattutto perché l’uomo non aveva ancora il successo che ha oggi. Michele, infatti, è diventato popolare per il film scandalo 365giorni, uscito su Netflix lo scorso anno e recentemente con il sequel. Qualche tempo dopo, come se non bastasse, il suo nome è stato associato a Belen Rodriguez.

Quando stava insieme ad Elena, invece, era poco conosciuto e non destava molto interesse.

Ritorno di fiamma tra Michele ed Elena?

A distanza di anni dalla loro love story, Morrone e la D’Amario sono tornati a catturare l’attenzione dei fan perché sembra che ci sia stato un ritorno di fiamma. A lanciare il gossip è stato il portale Very Inutil People, che parla di un avvistamento a Pescara. Michele ed Elena sono stati pizzicati mentre si aggiravano mano nella mano per le vie della città.

L’utente che ha fatto la segnalazione ha sottolineato che la ballerina professionista di Amici cercava in ogni modo di non dare nell’occhio. I due, stando agli avvistamenti, starebbero vivendo un ritorno di fiamma. C’è un altro particolare, inoltre, che non è sfuggito ai fan più accaniti.

Il selfie di coppia condiviso da Michele Morrone

Prima degli avvistamenti a Pescara, Michele ha condiviso sui social un selfie accanto ad Elena.

Lo scatto, neanche a dirlo, ha subito catturato l’attenzione dei fan, che hanno dato il via ad un chiacchiericcio incessante. Ad oggi, è bene sottolinearlo, né Morrone e né tantomeno la D’Amario hanno confermato o smentito il ritorno di fiamma.