Michele Morrone ha ricominciato a frequentare una famosa ballerina di Amici?

L’attore Michele Morrone potrebbe aver ricominciato a frequentare una famosa ballerina di Amici, a distanza di due anni dalla fine del loro flirt.

In considerazione di alcune recenti indiscrezioni, pare che Michele Morrone abbia ricominciato a frequentare Elena D’Amario a distanza di circa due anni dalla fine della loro liaison.

Secondo quanto riferito dall’influencer Deianira Marzano, pare ci sia un ritorno di fiamma tra Michele Morrone e la ballerina di Amici Elena D’Amario.

Il riavvicinamento, quindi, si sarebbe verificato a circa due anni dalla fine del loro primo flirt.

A dimostrare la rinnovata frequentazione della coppia, per Deianira Marzano, ci sono gli sfondi di alcuni scatti postati sui profili Instagram di Morrone e della ballerina che, come sottolinea l’influencer, sono identici.

Nello specifico, la libreria a grata che si intravede sia sullo sfondo di alcune foto di Michele Morrone che in alcuni post di Elena D’Amario si troverebbe proprio a casa della ballerina di Amici.

Michele Morrone ed Elena D’Amario erano stati paparazzati insieme per la prima volta nel corso dell’estate del 2019, dal settimanale Chi, mentre si scambiavano effusioni. All’epoca, il flirt si esaurì con l’esaurirsi dell’estate.

Tempo dopo, la ballerina intraprese una relazione con un collega di Amici, il ballerino Alessio La Padula, mentre Michele Morrone si è concentrato sulla sua carriera, trasferendosi in Polonia.

Non resta che attendere, quindi, che uno dei due diretti interessati confermi o smentisca il nuovo, presunto flirt datato inverno 2021.

Per quanto riguarda Michele Morrone, intanto, l’attore si è ritrovato al centro di una singolare vicenda durante la scorsa estate. Molte testate online, infatti, avevano scritto di una storia d’amore segreta intrattenuta con Simone Susina.

La notizia è stata prontamente smentita con la pubblicazione di un lungo post da parte dell’artista che aveva dichiarato quanto segue:

Mi sono svegliato oggi con i miei collaboratori che mi hanno avvisato di molti articoli in cui si dice che ho fatto coming out. Tutto per la foto in cui sono abbracciato a Simone Susinna. Siamo molto amici, come fratelli e stiamo registrando un film insieme. Però ragazzi era solo una fotografia. E per la cronaca io sono un grande alleato della comunità LGBTQ. No, non ho fatto coming out, si tratta solo di un’immagine. Parlano anche della didascalia ‘sono un bugiardo’, ma noi attori lo siamo un po’. Recitare il ruolo di qualcuno che non sei ti rende così.

Mi spiace per la confusione, non era mia intenzione. Come ho detto sono un grande alleato della comunità LGBT. Ci sono tanti ragazzi giovani che adorerebbero fare coming out, ma non possono a causa delle loro famiglie che non li accettano. Ho conosciuto tanti di questi ragazzi. La felicità non ha prezzo. Pace e amore a tutti.