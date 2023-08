Michele Morrone, la verità sulla presunta rissa per un parcheggio: il video

Da giorni, ormai, si parla di Michele Morrone e della presunta rissa a cui si sarebbe lasciato andare per via di un parcheggio. L’attore, stando ad alcune testimonianze, avrebbe picchiato un altro ragazzo.

Michele Morrone è davvero rimasto coinvolto in una rissa in Puglia? Pare proprio di sì. Questo, almeno, è quanto si coglie da una serie di foto comparse sui social. Stando a quanto sostengono i beninformati, l’attore avrebbe “preso a botte” un ragazzo per colpa di un parcheggio.

Le testimonianze sulla rissa di Michele Morrone

Stando al racconto dei testimoni, Michele non avrebbe solo picchiato un altro ragazzo, ma gli avrebbe anche rotto il finestrino dell’auto e preso a calci la vettura. “Poi scontro fisico quando anche il ragazzo è sceso dalla macchina. Non ci sono foto di lui però. La mia amica è arrivata dopo l’evento ma gliel’hanno raccontato. Ha fatto queste foto. Ma ne parlavano tutti lì“, recita una delle tante testimonianze.

Michele Marrone: la rissa sedata dalla polizia

Nei video diventati virale sui social si vede Michele Morrone piuttosto arrabbiato. La rissa, sempre stando a quanto si coglie dalle immagini, sarebbe stata sedata dalla polizia. Per il momento, l’attore non ha confermato o smentito la faccenda.