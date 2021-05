Michele Morrone: le parole dell’attore che coinvolgono Belen in una polemica

Una precisa dichiarazione di Michele Morrone su Belen Rodriguez ha fatto insorgere i fan della bella argentina: ecco di cosa si tratta

L’attore Michele Morrone si trova in queste ore al centro di un’aspra diatriba su Twitter che coinvolge anche Belen Rodriguez. La bagarre si ricollega alla rivelazione dello scorso luglio di Alfonso Signorini sul bel interprete e sulla showgirl argentina, secondo il quale i due ci sarebbe stato uno scambio di messaggi.

Palesemente Belen gli avrà dato il palo in passato pic.twitter.com/AvySqBMVkk — Gian Maria Sainato (@giansainato) May 9, 2021

I rumor sono proseguiti per settimane, al punto che altri esperti di gossip avevano addirittura parlato di “weekend lontani dai paparazzi” e “passione segreta”. Tutto era poi scemato con l’arrivo di Antonino Spinalbese, tuttavia ora il nome dell’argentina è stato nuovamente accostato a quello del divo di 365.

Come mai? È stato proprio Michele che durante una diretta social ha tirato di nuovo in ballo la modella sudamericana, precisando: “C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen. … Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*o. Però, magari, chi lo sa…”.

Michele Morrone la spara grossa su Belen: “Il mio prototipo di donna è più di due tette e un culo”. IL VIDEO!#michelemorrone #belenrodriguez @michelemorroneF @BelenRodrigue56 https://t.co/RA0pwQVq2H — SPYit.it (@SPYit_official) May 11, 2021

I fan di Belen sono dunque subito scesi sul piede di guerra, nella convinzione che Morrone abbia declassato la loro beniamina. Tuttavia potrebbe anche darsi che Michele si sia espresso in maniera fraintendibile, intendendo forse semplicemente dire che la donna ideale non si caratterizza solo per l’aspetto fisico.