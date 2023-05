Ospite del programma Dimartedì su La7, Michele Santoro ha letteralmente demolito Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Il conduttore Giovanni Floris si è opposto ai suoi giudizi pungenti.

Michele Santoro demolisce Fabio Fazio e Lucia Annunziata

Michele Santoro, nel corso dell’ultima puntata del programma Dimartedì, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Entrambi hanno lasciato la Rai, il primo perché fatto fuori insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, la seconda per sua libera scelta, visto che non condivide le scelte di Rete. Santoro ha sottolineato che la televisione di Stato ha avuto una “perdita editoriale” a causa dell’uscita dei due conduttori, ma ha ammesso: sono “due professionisti molto validi anche se io non sopporto nessuno dei due…“.

Michele Santoro al vetriolo su Fazio e Annunziata

Santoro, sempre riferendosi a Fazio e Annunziata, ha spiegato il motivo per cui non li sopporta:

“Le narrazioni che fanno sono sempre un po’ farlocche, come quella di Fazio su se stesso… (Fazio, ndr) non è stato 40 anni ininterrotti in Rai, è andato a lavorare per La7 quando era di Telecom. (…) Fazio è andato via con una paccata di miliardi. Eravamo insieme in una festa dell’Unità e la gente lo guardava storto. Il vero problema è come rientrato in Rai…”.

Santoro contro Fazio e Annunziata: interviene Floris

Santoro ha sottolineato: “Io non sono rientrato dopo l’editto bulgaro, lui sì… E c’entra la politica“. A questo punto, Floris ha provato a bloccarlo: “Ma questo è gossip tra conduttori…“. Michele ha replicato:

“Non è gossip. Nel momento in cui lasci la Rai perché non sei d’accordo con il governo bisogna ricordare che Annunziata era presidente di garanzia quando al governo c’era Silvio Berlusconi. (…) Dopo 24 ore era dimissionario ed è subentrata Annunziata”.

Floris non c’è stato – “Stai parlando con acrimonia di colleghi” – ma Santoro non ha mollato la presa: “Questi due colleghi sono stati il perno di una politica di esclusione in Rai”.