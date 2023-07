Michele Zarrillo torna live il 26 luglio, poi il nuovo disco nel 2024

Roma, 10 lug. (askanews) – Michele Zarrillo torna a esibirsi a Roma il 26 luglio, al Teatro Romano di Ostia Antica. “Una piccola festa, non vorrei esagerare nel termine, ma un concerto senza avere un disco fuori o un progetto nuovo, cosa che succederà nel 2024, incrociando le dita, però quest’anno c’è stato un po’ di movimento nella mia vita artistica “.

Zarrillo si riferisce soprattutto all’esibizione a Sanremo nella serata delle cover con Will sulle note di “Cinque Giorni”, brano uscito quasi 30 anni fa, che gli ha fatto conquistare lo scorso aprile un altro Disco d’oro, con grande successo anche tra i giovanissimi. “Ho detto al mio manager: perché non facciamo una bella data in un bel posto per riunire un po’ di amici, perché i fan che mi seguono da tanto tempo ormai sono degli amici, e per richiamare anche i nuovi ragazzi che si sono avvicinati alla mia musica; sarà una serata in cui ripercorrerò tutto il mio percorso più importante musicale”.

Due ore di repertorio con ospiti, che però non svela. “Verranno degli amici con cui improvviseremo qualcosa, magari a cappella, sono piccole sorprese che saranno con me sul palco”.

Il live anticipa un nuovo progetto di Michele Zarrillo: “Sono molto soddisfatto, siamo a tre quarti dell’opera, chiaramente come qualcuno avrà sentito nel mio ultimo disco ‘Vivere e rinascere’ di qualche anno fa, l’atteggiamento è legato al mood del momento anche sotto l’aspetto sonoro, è la composizione che resta di un certo tipo con delle novità, certe cose di questa attualità musicale mi coinvolgono”.

Tra i fili conduttori, anticipa, c’è sempre l’amore di coppia. “I distacchi sono dolorosi e fanno capire quanta ricerca degli altri c’è da parte nostra, a volte questo concetto lo snobbiamo un po’ ma noi cerchiamo tante cose negli altri, abbiamo bisogno degli altri, tantissimo”.