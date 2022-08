Michelle e Aurora comprano un test di gravidanza: chi delle due è in dolce attesa?

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono state pizzicate in una farmacia della Sardegna mentre compravano un test di gravidanza. Chi tra le due potrebbe essere in dolce attesa? Il chiacchiericcio è nato in un lampo.

Michelle e Aurora comprano un test di gravidanza

Il settimanale Chi, tramite la rubrica Chicche di gossip, ha lanciato una notizia bomba. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono state beccate in una farmacia della Sardegna mentre acquistavano un test di gravidanza. Ad essere incinta è la mamma, da qualche mese fidanzata con Giovanni Angiolini, oppure la figlia, da tempo insieme a Goffredo Cerza? Al momento, non è possibile dare una risposta certa.

Michelle quarto figlio o Aurora primo pargolo?

Se il test di gravidanza dovesse essere di Michelle, per la conduttrice si tratterebbe del quarto figlio.

La Hunziker, oltre alla primogenita Aurora avuta da Eros Ramazzotti, è mamma di Sole e Celeste, venute alla luce nel corso del matrimonio con Tomaso Trussardi. Per la bella Aury, invece, si tratterebbe del primo pargolo e il papà sarebbe, ovviamente, lo storico compagno Goffredo Cerza.

Silenzio da parte di Michelle e Aurora

Al momento, né Michelle e né tantomeno Aurora hanno commentato il gossip del test di gravidanza. Di certo, se una delle due dovesse essere incinta, a breve dovrebbe spuntare un pancino sospetto.

D’altronde, sia la Hunziker che la baby Ramazzotti si mostrano spesso sui social in costume e non sarebbe difficile cogliere un dettaglio del genere.