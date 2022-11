Sembra essere ormai certo il riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la coppia, secondo le foto diffuse da Chi, ha cenato insieme in un ristorante a Milano scegliendo un tavolo a favore di paparazzi.

Michelle Hunziker a cena con Tomaso Trussardi: il riavvicinamento è ufficiale?

Manca solo la conferma dei diretti interessati per rendere ufficiale il riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Dopo un’estate trascorsa all’insegna del gossip, la showgirl svizzera sembra ormai serena e felice al fianco dell’ex marito durante una cena organizzata nel cuore di Milano.

L’annuncio della separazione della coppia ha lasciato senza parole i fan. E, se la Hunziker ha trascorso parte delle sue vacanze estive con Giovanni Angiolini per poi tornare single, negli ultimi giorni si sta nuovamente facendo paparazzare con l’ex marito.

Pare, infatti, che la conduttrice e Trussardi abbiano trovato un punto d’incontro e siano determinati a concedere una seconda possibilità alla loro famiglia.

Le foto di Chi

La stessa Michelle, del resto, nei giorni scorsi ha affermato che la vita è imprevedibile e non è possibile fare sempre tutto nel modo giusto. Intanto, sul settimanale Chi di Alfonso Signorini, sono apparsi alcuni scatti che ritraggono la coppia mentre cena in uno dei ristoranti dell’imprenditore ossia il Trussardi a La Scala.

Secondo quanto riferito dal settimanale, la Hunziker e Trussardi hanno optato per un tavolo a favore di paparazziproprio per mostrare di essere tornati insieme e di non volersi più nascondere. Si attende, quindi, che venga diramato un comunicato o una foto ufficiale che annunci definitivamente che la showgirl e l’imprenditore hanno ripreso la loro relazione.