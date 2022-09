Michelle Hunziker a pranzo con le figlie: il ristorante vegano che ospita i gatti

Michelle Hunziker si è concessa un pranzo insieme alle sue due figlie più piccole in una location davvero particolare.

Michelle Hunziker ha deciso di concedersi un pranzo in un ristorantino davvero particolare nel cuore di Roma in compagnia delle sue due bambine, Sole e Celeste.

Michelle Hunziker: il ristorante vegano

Michelle Hunziker si è regalata un pranzo in compagnia delle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste, in un bistrot davvero particolare nel cuore di Roma.

Il Romeow Cat Bistrot – tra il quartiere Ostiense e Testaccio – è specializzato in piatti vegani e al suo interno vengono ospitati alcuni gatti. La conduttrice ha mostrato i felini nelle sue stories, spiegando che la raccomandazione fatta agli avventori del locale sia quella di non disturbarli mentre dormono. Insieme alle piccole Sole e Celeste la conduttrice ha potuto provare alcuni dei piatti offerti dal bistrot, come una ricotta di mandorle con grissini e dei fagottini di melanzane con feta vegetale e pesto di basilico.

Michelle Hunziker: la vita privata

Nelle ultime settimane la conduttrice è stata al centro del gossip per via della sua presunta rottura dal chirurgo Giovanni Angiolini, con cui sembrava aver ritrovato la serenità dopo il suo addio a Tomaso Trussardi. I due hanno smesso di apparire insieme e in tanti si chiedono se la loro storia avrà ulteriori sviluppi.