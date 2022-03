Michelle Hunziker alle Maldive, la conduttrice sfoggia un bikini “total-white” e una fascia colorata

Un bikini completamente bianco, capelli raccolti e una fascia colorata a fare da cornice. Così è apparsa Michelle Hunziker che si è recata alle Maldive.

Reduce dal successo dello show di Canale 5 “Michelle Impossibile”, la conduttrice Michelle Hunziker si è presa una meritata pausa alle Maldive dove si è recata con le due figlie Sole e Celeste. Nel corso di questi ultimi giorni, Michelle ha aggiornato i suoi follower sui social condividendo alcuni dei momenti più significativi di questa vacanza.

In molti non hanno tuttavia fatto a meno di notare il costume sfoggiato dalla conduttrice completamente bianco, messo maggiormente in evidenza dalle acque cristalline del mare e dalla sabbia candida.

Michelle Hunziker, il bikini sfoggiato dalla conduttrice alle Maldive

Il primo dettaglio che balza all’occhio è la semplicità del bikini composto da un morbido reggiseno che accompagna dolcemente le sue forme e uno slip a vita alta con dettagli ricamati ai lati in pieno stile pin up anni ’50. A impreziosire il tutto infine una fascia colorata che ben incornicia i suoi capelli biondi. In una seconda foto ha indossato un semplice reggiseno a fascia con slip a vita bassa, anche in questo caso interamente bianco.

Aurora Ramazzotti: “Mi accontento dell’alluce valgo!”

Qualche giorno prima Michelle Hunziker aveva indossato un bikini di colore nero che metteva in risalto il suo fisico scolpito. La reazione della figlia maggiore Aurora è stata immediata. Con tono ironico ha commentato: “Ribadisco che avrei potuto ereditare gli addominali e invece mi accontento dell’alluce valgo”.