Michelle Hunziker alle Maldive, parla della guerra: “Provo disagio ad essere in vacanza”

Michelle Hunziker si sta godendo una vacanza alle Maldive, ma ha spiegato di sentirsi a disagio e di essere vicina con il cuore all'Ucraina.

Michelle Hunziker è in vacanza alle Maldive

Michelle Hunziker, dopo il successo della sua trasmissione, ha deciso di “staccare da tutto e riposare un po’ la testa“, come ha scritto lei stessa sui social network.

Si sta godendo una bella vacanza alle Maldive, con le amiche Graziella Lopedota e Laura Barenghi, per rilassarsi. Quest’ultima, è stata protagonista di un episodio particolare accaduto al mare. Durante una gita in barca, la truccatrice personale di Michelle si è sentita male e ha iniziato a lamentarsi. Michelle ha condiviso il video sui suoi profili social. Sono giorni di relax e divertimento per lei, ma la Hunziker ha voluto anche parlare della guerra.

Guerra in Ucraina, Michelle Hunziker: “Provo disagio ad essere in vacanza”

Michelle Hunziker ha voluto parlare anche di quello che sta accadendo in Ucraina. “Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza. Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese” ha dichiarato Michelle Hunziker. “Ho navigato su internet allo scopo di capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza.

Risultato? Non esistono. Spero che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra. Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante e incomprensibile” ha aggiunto la showgirl.