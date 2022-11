Michelle Hunziker cambia look e sceglie uno stile anni Cinquanta: il nuovo hair style non convince i fan.

Michelle Hunziker ha cambiato look, optando per un look anni Cinquanta. La conduttrice svizzera, neanche a dirlo, si è affidata nelle mani della sua hair stylist di fiducia, ovvero Alessia Solidani.

Michelle Hunziker cambia look

Al centro del gossip da quasi un anno, ovvero da quando ha annunciato la separazione del marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha stupito i fan con un cambio look del tutto inaspettato.

La conduttrice svizzera si è spostata da Milano a Roma, dove si trova la sua parrucchiera di fiudicia, ovvero Alessia Solidani.

Michelle Hunziker: perfetta diva anni Cinquanta

Michelle ha abbandonato il taglio geometrico in favore di un hair look anni Cinquanta. Ha leggermente accorciato la chioma, tingendola con un biondo leggermente più chiaro del precedente, e ha optato per onde naturali. La Hunziker è sempre bellissima, ma la nuova capigliatura non ha convinto tutti i fan.

Il cambio look di Michelle non convince tutti i fan

Anche se è sempre stupenda, il cambio look di Michelle Hunziker non ha convinto tutti i fan. A didascalia del post, infatti, si legge: “Tu sei bellissima, ma il taglio un po’ meno” oppure “Togli questi capelli orrendi. Ti stanno male” o ancora “A me non piace affatto cin questa pettinatura, la invecchia molto“. Ovviamente, ci sono anche seguaci e amici che hanno apprezzato l’acconciatura.

Belen Rodriguez, ad esempio, ha ammesso: “La grande bellezza“.