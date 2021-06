Michelle Hunziker commossa con la figlia Aurora: “Ho pensato al mio nipotino”

Michelle Hunziker si è commossa fino alle lacrime difronte ad Aurora Ramazzotti, che ha ripreso la scena.

Michelle Hunziker si è commossa difronte a sua figlia Aurora Ramazzotti pensando al suo primo nipote.

Michelle Hunziker: le lacrime

Aurora Ramazzotti ha ripreso divertita le lacrime di sua madre, Michelle Hunziker, commossa alla sola idea di diventare nonna e avere finalmente un nipotino.

Già in passato la stessa showgirl non ha nascosto che le sarebbe piaciuto avere un nipote dalla sua figlia maggiore, Aurora, e dal fidanzato Goffredo Cerza, che attualmente è considerato uno di famiglia. “Mi sono emozionata – ha spiegato la showgirl – perché ho pensato al mio nipotino che correva nel salotto di casa, ho visualizzato la scena”. La figlia Aurora, divertita, le ha risposto: “E già piangi?!”

Michelle Hunziker: il desiderio di un altro figlio

Michelle Hunziker non ha neanche nascosto che le sarebbe piaciuto avere un quarto figlio insieme al marito, Tomaso Trussardi. La showgirl, già madre di tre figlie femmine, ha ammesso che le sarebbe piaciuto avere anche un maschietto. “Lo diciamo sempre: noi abbiamo ancora il desiderio di un altro bebè ma lasciamo fare alla natura. Se poi non arriva a un certo punto chiudo, perché ho 41 anni e bisogna chiudere i battenti.

Ne ho già tre, sono fortunatissima e non insisto”, ha dichiarato in passato la showgirl.

Michelle Hunziker: il rapporto con la figlia Aurora

Oltre all’amore per sua figlia Aurora Ramazzotti Michelle Hunziker è madre anche delle due figlie più piccole, Sole e Celeste, avute con Tomaso Trussardi. Le due bambine hanno un ottimo rapporto con la sorella maggiore e anche Michelle Hunziker ha un rapporto intenso con la figlia maggiore, che è quasi “un’amica” oltreché una figlia. Aurora ha confessato che in passato sua madre sarebbe stata molto severa con lei: “Lei era giustamente molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole”, ha dichiarato Aurora Ramazzotti, e ancora: “Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io , probabilmente la bastonerei.” Aurora Ramazzotti ha un ottimo rapporto anche con Tomaso Trussardi, secondo marito di Michelle Hunziker (dopo il suo matrimonio con Eros Ramazzotti, padre della stessa Aurora) e padre delle sue due sorelle minori, a cui sui social non manca d’inviare i suoi messaggi d’affetto.