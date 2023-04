Ospite a Verissimo Michelle Hunziker ha confessato alcuni retroscena sulla nascita del suo primo nipote, Cesare, e ha rivelato di aver assistito al parto.

Michelle Hunziker: la nascita del nipote

Il 30 marzo 2023 Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare, e sua madre Michelle Hunziker ha assistito al parto. La stessa showgirl ha confessato alcuni retroscena sulla nascita del bambino e ha svelato di aver assistito personalmente al parto, provando un’emozione indiscrevibile e rimanendo stupita dalla forza avuta da sua figlia Aurora in quei momenti. “L’ho visto nascere ed è stato pazzesco, è un’emozione indescrivibile vedere il bambino uscire dal ventre di propria figlia”, ha affermato, e ancora: “Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina. Lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come è stata in questo frangente. È diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè”.

Nei giorni scorsi la showgirl ha espresso tutto il suo orgoglio nell’essere diventata nonna per la prima volta e ha lanciato un ironico appello a chi, come lei, è diventata nonna prima dei 50 anni.