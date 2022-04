Michelle Hunziker con i capelli scuri e gli occhiali: la conduttrice svizzera è irriconoscibile.

Michelle Hunziker ha stupito ancora una volta i suoi fan. In vista della diretta di Striscia la Notizia si è mostrata con i capelli scuri e gli occhiali. La conduttrice svizzera ha deciso di trasformarsi in un noto volto della televisione nostrana.

Neanche a dirlo, ha riscosso tantissimi apprezzamenti.

Michelle Hunziker con i capelli scuri e gli occhiali

Da quando è tornata dietro al bancone di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker si è mostrata ai telespettatori con diversi aspetti. Nell’ultima diretta del tg satirico ha messo in atto una trasformazione che ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice svizzera, con l’aiuto della make-up artist di fiducia Laura Barenghi, è apparsa con i capelli scuri spettinati e gli occhiali tondi.

Camicia rosa oversize, cravatta variopinta e basco fucsia: a chi ha deciso di assomigliare?

Michelle Hunziker è Luca Sardella

“Al Bano, Elton John, Luca Sardella o John Belushi?“, ha chiesto Michelle ai fan. La risposta è scontata, ma i seguaci sono rimasti colpiti da un altro dettaglio. La Hunziker, nonostante le trasformazioni, resta sempre bellissima. Come ha fatto notare la sua make-up artist, anche se decide di diventare un uomo, il suo fascino resta pressoché invariato.

Michelle: una grande trasformista

Tralasciando la bellezza di Michelle, è curioso notare come sia brava nelle trasformazioni. La Hunziker è una grande professionista: è in grado di ballare, cantare, condurre e imitare senza mai perdere la sua naturalezza. Insomma, per lei tutto diventa “possible“.