Michelle Hunziker dieta anti-age: i segreti della sua forma

La dieta seguit da Michelle Hunziker si basa su una alimentazione sana e tanto sport che l'aiutano a essere in forma, ma anche a curare la pelle.

Nel mondo dello spettacolo, è molto importante cercare di preservare il proprio fisico, ma anche prendersi cura della propria pelle. Lo sa molto bene Michelle Hunziker, nota soubrette che presta attenzione all’alimentazione per un fisico in forma e una pelle idratata. Scopriamo quale è la dieta anti-age di questa showgirl e come fa a mantenersi in forma.

Michelle Hunziker dieta anti-age

La showgirl di origine svizzera, ma in Italia da molti anni dove è molto amata e apprezzata, non solo cura molto il suo aspetto fisico e l’alimentazione, ma anche la pelle. Il merito della pelle vellutata e idratata di Michelle Hunziker è dovuto alla dieta anti-age che segue e le sta dando grandi risultati.

In una intervista rilasciata a un noto settimanale, ha raccontato che, per mantenersi in forma e combattere l’invecchiamento, presta attenzione all’alimentazione coadiuvata anche da tanto sport. Segue uno stile di vita sano, anche se non rinuncia a qualche svago e piacere come un buon bicchiere di vino che beve soprattutto la sera durante i pasti.

Michelle Hunziker racconta di non nutrirsi soltanto di una insalata, come molti pensano, ma mangia un po’ di tutto. Nell’intervista rivela che ogni giorno il suo menù e i suoi pasti sono composti da 125 grammi di proteine, 140 di carboidrati e 50 circa di grassi. Un menù completo e ricco di tutti i nutrienti di cui ha bisogno.

Oltre all’alimentazione, cura e presta attenzione anche alla disciplina sportiva. Infatti, le sue giornate, quando non è impegnata in televisione o a teatro, sono all’insegna dello sport, delle arti marziali che ha scoperto da poco. Inoltre, fa pesi per rafforzare i muscoli e lavorare sulla postura per un fisico tonico e ben sviluppato.

Michelle Hunziker dieta anti-age: benefici

All’età di 45 anni e tre figli, Michelle Hunziker vanta un fisico in perfetta forma. se da un lato il merito va alla genetica, dall’altro alla dieta anti-age che segue e le sta dando grandi benefici come si evince dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram. La bionda italo-svizzera riesce a mantenere un corpo tonico grazie a una alimentazione equilibrata e sana.

Si definisce una buona forchetta, anche se sta molto attenta a quello che mangia. Consuma pasti completi e ricchi di tantissimi nutrienti che l’aiutano a mantenere il suo fisico e a non esagerare. Non rinuncia alle cose piacevoli della vita, come del vino, ma sa calibrare il tutto molto bene con lo sport che pratica in modo costante.

Si definisce una appassionata di nutrizione, quindi sa molto bene come nutrirsi e cosa mangiare per essere in buona forma. Inoltre, Michelle Hunziker monitora i valori nutritivi dei vari alimenti che assume e delle calorie grazie a delle app che ha installato sul suo telefono che sono un buon supporto per tenersi informata sui cibi.

Nel suo regime alimentare, mangia di tutto senza privarsi di nulla, ma stando molto attenta alle porzioni dei cibi che assume. La sua alimentazione si basa sul consumo di cibi sani e da uno stile di vita movimentato e non sedentario. Questo binomio di buona alimentazione e sport le permettono di avere un bel fisico invidiato da molte.

