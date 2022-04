Michelle Hunziker dieta: i segreti della sua forma fisica

Consumare proteine come carne magra, quinoa, pesce e tanto allenamento, parte della sua dieta, ha permesso a Michelle Hunziker di essere in perfetta forma

Mantenersi in forma non è mai facile e Michelle Hunziker lo sa molto bene dal momento che riesce ad avere una silhouette smagliante e invidiabile, nonostante le varie gravidanze alle spalle. Qui cerchiamo di carpire quali sono i segreti della sua straordinaria forma fisica, la dieta che segue in modo da provare a emularla.

Michelle Hunziker dieta

È una delle conduttrici maggiormente amate della televisione italiana grazie al suo carisma, sorriso e anche alla sua bellezza. Nonostante le tre gravidanze, Michelle Hunziker riesce a mantenersi in forma smagliante grazie a una dieta che segue che le sta dando grandi risultati, come si vede dal suo fisico che sfoggia nelle trasmissioni che conduce o sui suoi profili social.

Il suo fisico perfetto è frutto sicuramente di una dieta sana ed equilibrata, insieme a tanto allenamento che pratica in modo costante, come racconta anche sui social. Da sempre conduce una vita sotto i riflettori dividendosi tra la televisione e il teatro. Per i tanti impegni, cerca di mantenersi in forma in modo sano e ben bilanciato.

Nelle varie interviste che ha concesso, la showgirl ha raccontato che il segreto della sua forma fisica è nutrirsi di carni bianche, soprattutto pollo e tacchino, pesce, formaggi magri e uova. Cerca di evitare gli alimenti troppo grassi e infatti consuma alimenti al vapore o al forno, limitando o abolendo del tutto le fritture.

Segue un regime alimentare molto ferreo e rigido per circa sei giorni a settimana nei quali non si concede nessuno sfizio o strappo alla regola, mentre durante il settimo giorno prova a concedersi qualcosa di diverso dal solito, come dolci e alcool. Afferma di stare molto attenta all’alimentazione e, insieme alla dieta, abbina degli integratori ricchi di vitamine e sali minerali.

Michelle Hunziker dieta: proprietà

La nota showgirl di origine svizzera, molto amata in Italia, nonostante il tempo che passa, riesce ad avere sempre una silhouette perfetta e il merito è sicuramente della dieta che segue che ha diverse proprietà utili ad apparire in forma senza troppe esagerazioni e stravizi, come ammette lei stessa nel suo profilo Instagram.

La dieta di Michelle Hunziker è decrescente, come ha detto lei in una diretta su Instagram di un po’ di tempo fa. Una dieta denominata in questo modo poiché la giornata comincia con una colazione abbondante ed energica, anche per affrontare i tanti impegni di lavoro per poi dedicarsi a una cena leggera e sana dove consuma quinoa, verdure in modo da avere la pancia piatta.

Nel suo regime alimentare consuma zuccheri sani dello sciroppo d’acero e dei tanti frutti di cui si nutre quotidianamente. All’alimentazione equilibrata abbina anche un allenamento sano e costante da praticare tutti i giorni che le ha permesso di raggiungere una forma e una linea invidiabile, nonostante abbia tre figli.

Alla dieta aggiunge allenamento cardio, pilates e yoga. Grazie a questi tre metodi è riuscita a tenersi in forma e apparire sempre al top. Ora che è riuscita anche a raggiungere un buon livello di massa magra, si dedica ad alcuni esercizi come gli addominali obliqui in modo da avere un addome tonico e piatto. La sera si concede una tisana per aiutare la digestione.

