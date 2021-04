Michelle Hunziker difende Aurora: “Il cat calling è volgare e irrispettoso”

Michelle Hunziker ha preso parola in difesa di sua figlia Aurora dopo il suo sfogo sul cat calling.

Michelle Hunziker: Aurora e il cat calling

Dopo lo sfogo di Aurora Ramazzotti sul cat calling (che non ha mancato di generare un putiferio in rete) Michelle Hunziker ha preso la parola in difesa di sua figlia: “Mi ha fatto molto piacere che Aurora abbia reagito con decisione: il senso della giustizia l’ha spinta a usare la sua consapevolezza e i suoi strumenti per mandare un segnale che può dare coraggio a chi ha un carattere meno forte del suo, e che forse farà riflettere chi non è tanto abituato farlo”, ha dichiarato la showgirl, mentre in merito al fenomeno degli apprezzamenti volgari (di cui le donne sono spesso vittime) ha affermato: “Credo sia giusto prendere posizione di fronte a questo fenomeno, e dire chiaro e forte che non è né spiritoso né divertente, solo irrispettoso e volgare.

Bisogna farlo soprattutto pensando alle ragazzine più giovani, alle più timide, che rischiano di esserne umiliate e impaurite”.

Dopo il suo sfogo via social contro il cat calling Aurora Ramazzotti ha confessato di esser rimasta ferita da alcuni commenti (specialmente da parte delle donne) in merito alla vicenda.