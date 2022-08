Michelle Hunziker e Angiolini, amore a gonfie vele: “Una collega scioccata dalle loro acrobazie”

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la passione è alle stelle: ecco cos'è successo difronte a una famosa collega.

Michelle Hunziker sembra aver ritrovato la serenità al fianco del chirurgo Giovanni Angiolini, con cui sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in Sardegna

Dopo l’addio al marito Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker sembra aver ritrovato la serenità accanto al chirurgo Giovanni Angiolini e, secondo indiscrezioni, una collega della showgirl sarebbe rimasta sconvolta nel vedere le “focose acrobazie” della coppia in Sardegna.

“La conduttrice è da sempre di larghe vedute detestando i facili moralismi. Il volto noto è però rimasta sconvolta (seppur piacevolmente) dalle focose acrobazie ed effusioni “affettive” che una esuberante Michelle Hunziker qualche giorno fa rivolgeva al suo neo fidanzato bonazzo sardo. Le due primedonne frequentano le spiagge della Costa Smeralda. Di chi stiamo parlando?”, si legge su Dagospia in merito alla showgirl svizzera e alla sua collega.

La storia d’amore

Per il momento Michelle Hunziker non ha ancora confermato né smentito le indiscrezioni in merito alla sua liaison con Giovanni Angiolini, e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più. Secondo i rumor in circolazione la showgirl avrebbe già presentato al chirurgo le sue figlie, Sole e Celeste (avute insieme a Tomaso Trussardi) e Aurora Ramazzotti. In tanti sono impazienti di sapere se sulla vicenda ci saranno ulteriori novità in futuro.