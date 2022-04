Michelle Hunziker e Angiolini, l’incontro segreto: “Si sono visti in hotel”

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati avvistati per la seconda volta insieme.

La lision top secret tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini prosegue? I due sono stati avvistati mentre lasciavano separatamente lo stesso hotel di Milano.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: l’avvistamento

Dopo il primo avvistamento ad Alghero, in Sardegna, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati paparazzati di nuovo insieme (questa volta mentre lasciavano separatamente lo stesso hotel nella zona centrale di Milano).

Per il momento la famosa showgirl svizzera non ha confermato né smentito le voci in merito alla sua presunta liaison con il chirurgo e in tanti si chiedono se il suo silenzio non possa rappresentare una conferma rispetto alla presunta liaison (visto che di solito i vip si sbrigano a smentire le notizie false sul loro conto attraverso i social).

La separazione da Tomaso Trussardi

Il clamore suscitato dalle ipotesi in merito alla presunta liaison con Giovanni Angiolini non è bastato a placare le indiscrezioni riguardanti i rapporti odierni tra la showgirl e il suo ex marito, Tomaso Trussardi che avrebbero trascorso insieme le vacanze pasquali.

I due hanno annunciato la loro separazione alcuni mesi fa ma hanno anche manifestato il desiderio di continuare a mantenere salda la famiglia per il bene delle loro figlie, Sole e Celeste, rimaste a vivere con la showgirl svizzera a Milano.

“Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”, ha confessato la showgirl in seguito al suo addio all’imprenditore.