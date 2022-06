Michelle Hunziker e Aurora insieme ad Eros: la reazione di Trussardi

Michelle Hunziker e Aurora hanno preso parte all'ultimo video di Eros Ramazzotti. Trussardi ha scritto un messaggio che sembra riferirsi alla vicenda.

Michelle Hunziker e sua figlia Aurora sono apparse insieme nell’ultimo video di Eros Ramazzotti, Ama. Sui social Tomaso Trussardi, ex marito della showgirl elvetica, ha scritto un messaggio che, secondo qualcuno, sarebbe indirizzaot contro i tre.

Michelle Hunziker, Aurora ed Eros: la reazione di Trussardi

Michelle Hunziker e il suo ex marito, Eros Ramazzotti, avrebbero iniziato a frequentarsi in particolar modo quest’anno, dopo l’addio tra la showgirl e il suo secondo marito, Tomaso Trussardi. Ramazzotti ha anche chiesto alla sua ex moglie se volesse prendere parte al video della sua ultima canzone, Ama, in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti. Proprio in queste ore sui canali social di Tomaso Trussardi è apparso il messaggio “A volte la miglior musica è il silenzio, diciamo”.

In tanti si chiedono se il messaggio dell’imprenditore non abbia avuto a che fare proprio con il riavvicinamento tra la showgirl e il suo ex marito, che però più volte hanno specificato di essere solamente buoni amici.

La confessione di Eros Ramazzotti

Dopo l’annuncio dell’addio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio affermando che proprio lui fosse stato accanto alla showgirl nel difficile periodo che aveva seguito la sua separazione dal marito.

“Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”, aveva dichiarato il cantante, che con la showgirl svizzera condivide l’amore per la figlia maggiore, Aurora Ramazzotti.