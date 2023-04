Michelle Hunziker è al settimo cielo per la nascita del suo primo nipote, Cesare Augusto, ma a tanti sui social non è sfuggito un dettaglio.

Michelle Hunziker: con Trussardi è gelo

Michelle Hunziker è più felice che mai per la nascita del suo primo nipote, Cesare Augusto, e negli ultimi giorni non ha mancato di dedicare post e messaggi al nipotino attraverso i social. In tanti hanno notato che l’ex della conduttrice, Tomaso Trussardi, non abbia dedicato alcun post a lei o a sua figlia Aurora in occasione della nascita del bambino e si vocifera che tra i due ex abbia iniziato a regnare il gelo.

Alcuni mesi fa Michelle Hunziker si era mostrata più volte in compagnia dell’ex marito e sembrava che tra i due fosse in atto persino un ritorno di fiamma. A seguire però lei e Trussardi sarebbero tornati alle loro vite da separati e non hanno più fatto cenno in merito ai loro rapporti dopo la separazione. In passato Trussardi aveva dato prova anche di avere un ottimo rapporto con Aurora Ramazzotti, a cui non aveva mancato di dedicare i suoi messaggi sui social o di cui aveva addirittura preso le difese difronte agli haters. I due si saranno sentiti in privato dopo la nascita del figlio dell’influencer? In tanti sono curiosi di saperne di più.