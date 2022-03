Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: il week end romantico ad Alghero

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: tutti i dettagli sul weekend da loro trascorso ad Alghero.

Michelle Hunziker è stata paparazzata in compagnia dell’ex gieffino e chirurgo Giovanni Angiolini durante un romantico weekend a Alghero.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini a Alghero

Dopo le foto del loro bacio, sono emersi nuovi dettagli sul presunto incontro avuto da Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ad Alghero, dove sembra che il chirurgo e la showgirl abbiano trascorso un weekend romantico.

Lui si sarebbe recato all’aeroporto per andare a prendere la showgirl e, a seguire, i due avrebbero fatto tappa nella storica cantina Sella & Mosca per poi rifugiarsi, lontani da occhi indiscreti, in una casa gialla. Secondo i rumor in circolazione i due sarebbero amici da tempo e solo di recente avrebbero iniziato a frequentarsi. Al momento sulla questione non vi sono conferme, e entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Michelle Hunziker: la vita privata

Michelle Hunziker ha da poco annunciato il suo addio a Tomaso Trussardi, con cui è stata sposata per quasi 10 anni e con cui ha avuto due figlie, Sole e Celeste. Le bambine sono rimaste a vivere con la showgirl, che ha espresso il desiderio di mantenere un buon rapporto con l’ex marito proprio per il loro bene.

“I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano la morte e la separazione.

Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita”, ha dichiarato la showgirl, che per il momento ha preferito non commentare i gossip sul Giovanni Angiolini.